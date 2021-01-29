На обстріли російсько-окупаційних військ наші воїни відкривали вогонь у відповідь.

Протягом минулої доби, 28 січня, бойовики на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у Facebook.

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Так, поблизу населеного пункту Водяне російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік українських позицій з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Неподалік Катеринівки противник вів вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.

"Бойових втрат серед українських захисників немає", - повідомили в ООС.

Від початку поточної доби, 29 січня, уздовж лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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Автор: Олександр Топчій