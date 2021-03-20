На обстріл російських окупантів українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

Сьогодні внаслідок обстрілу окупантами поблизу Шумів Донецької області загинув український військовий.

Про це повідомляє командування оперативно-тактичного угруповання "Північ" у Facebook.

"Сьогодні, 20 березня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників із стрілецької зброї неподалік населеного пункту Шуми. В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу, та на жаль, від отриманих поранень він помер під час евакуації до медичного закладу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на обстріл окупантів українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

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"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін", - додали в ОТУ "Північ".

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Автор: Тамара Отовська