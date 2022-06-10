Олег Жданов зазначив, що Чорноморський флот Росії становить 100 одиниць бойових кораблів.

Україна при наявності потрібної кількості ракет "Гарпун" може потопити весь російський Чорноморський флот.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю Марку Фейгіну.

Експерт зазначив, що Чорноморський флот Росії становить 100 одиниць бойових кораблів, а весь флот - 850 плавальних засобів разом із суднами обслуговування.

Олег Жданов також розповів, що за наявності ракет "Гарпунів", дальністю 500 км, Україна може знищити всі бойові кораблі Чорноморського флоту, які мають водотоннажність понад 1000 тонн.

Він стверджує, що це стосується і підводних човнів, бо вони дизельні та повинні випливати на поверхню.

"У Чорному морі є дизельні підводні човни, які мусять спливати. Дизель заправляється тільки у надводному положенні. А якщо він сплив - це прекрасна мішень", - пояснив Жданов.

Як повідомляв УНІАН, кораблі РФ відкинуті на понад 100 кілометрів від берегів України.

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