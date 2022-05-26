До селища Кирилівка зайшло 30 одиниць російської техніки.

Росіяни доставили до Мелітополя зняті з консервації танки Т-62.

Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація.

Зазначається, що російські окупанти продовжують здійснювати активну підготовку до наступальних дій на Запорізькому напрямку.

"Ешелон застарілих танків Т-62, який росіяни все-таки зняли з консервації, сьогодні прибув до Мелітополя. Танки оснащені гарматами із калібром 115 мм", - йдеться у повідомленні.

Також, за даними ОВА, до селища Кирилівка зайшло 30 одиниць російської техніки. За повідомленням місцевих жителів, майже на кожному перехресті стоять БТРи. Також є ймовірність, що кирилівські бази відпочинку можуть стати прихистком для окупантів та, у результаті, постраждати від мародерства, як це було у Бердянську.

Згідно з повідомленням, Телеграм-канали окупантів повідомляють, що почалася підготовка інфраструктури та співробітників для видачі російських паспортів мешканцям Запорізької області.

Протягом доби ворог обстріляв позиції наших військ та цивільну інфраструктуру в районах Оріхова та Гуляйполя, а також здійснив авіаційні удари та артилерійські обстріли в районах Полтавки. Однак росіяни продовжують зазнавати втрат особового складу та військової техніки. Регулярно надходить інформація щодо зосередження значної кількості поранених військовослужбовців збройних сил Російської Федерації в лікувальних закладах тимчасово анексованого Криму.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти почали перекидання для окупаційних сил в Україні давніх радянських танків Т-62.

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