У 2013 році в Міноборони РФ визнавали, що на складах немає боєприпасів для гармат цього танка.

Російські окупанти почали перекидання для окупаційних сил в Україні давніх радянських танків Т-62.

У мережі з'явилося відео потяга з Т-62, що рухається, як стверджується, у бік України.

Зняття зі зберігання танків Т-62 відзначається у 904 ЦЗМР, в Каменськ-Шахтинському, Ростовської області.

Цими танками доукомплектують танковий полк резерву на базі 150 МСД 8А, пише InformNapalm.

У 943 центрі забезпечення мобілізаційного розгортання, що в Новоозерному тимчасово окупованого Криму, розпочато розконсервацію танків Т-62.

Командування Південного ВО формує у складі з'єднань округу полків резерву, в тому числі танкових, що комплектують танками Т-62 перший полк, що формується в частинах Чорноморського флоту.

Останнє бойове застосування і втрати цього типу танків Росією відзначалося під час вторгнення в Сакартвело (Грузію) в серпні 2008 року.

Росія почала використовувати радянський металобрухт у війні в Україні у зв'язку з втратами в живій силі і техніці. Станом на 25 травня ЗСУ знищили вже 29 450 окупантів і 1305 танків.

Нещодавно Генштаб ЗСУ підтверджував зняття окупантами зі зберігання застарілого Т-62. Ці танки, які СРСР зняв з виробництва ще в 70-ті, використовуються для комплектування резервних батальйонних тактичних груп, що формуються для відправки в Україну.

Однак ще в 2013-му російські ЗМІ повідомляли про наміри МО РФ утилізувати Т-62. "У нинішніх умовах цінність Т-62 дуже мала. Так що розумніше їх розібрати, ніж витрачати гроші на зберігання. Крім того, на складах немає боєприпасів для його гармати", - пояснювало джерело "Известий" в оборонному відомстві.

Раніше британська розвідка констатувала, що росіяни відчувають дефіцит у розвідувальних БПЛА, почасти тому, що процес їхнього виробництва уповільнений через введені Заходом санкції.

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