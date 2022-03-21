Він підкреслив, що ніхто не має права знищувати народи і шматувати Європу.

Президент України Володимир Зеленський закликав громадян Німеччини та всю Європу не спонсорувати військову машину Росії.

Про це йдеться у його відеозверненні, розміщеному в Telegram-каналі президента.

"Німці, ви маєте силу. Європа має силу. Потужнішу за будь-які ракети, потужнішу за будь-які танки. Без торгівлі з вами, без ваших компаній і банків у Росії не буде грошей на цю війну. Тож хай буде мир і якнайшвидше. І ви це можете. Ви маєте захищатися", - наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що ніхто не має права знищувати народи і шматувати Європу.

"Ми попереджали ваших політиків, що це небезпечно, коли в Москві вирішують, чи є у вас газ, і скільки він коштує. Ми говорили, що потрібні санкції, щоб не почалася ця війна. І коли російські ракети вдарили за 20 кілометрів від кордонів НАТО, коли російські танки стріляли прямо по нашій атомній станції, тоді всім стало нарешті ясно, що треба послухати Україну", - сказав президент.

Тоді ж додав він, усі зрозуміли, що Україну потрібно підтримувати, адже "від цього залежить і ваше життя".

"Не спонсоруйте, будь ласка, військову машину цієї країни, Росії. Жодного євро для окупантів. Закрийте для них всі ваші порти, не постачайте товари, відмовляйтесь від російських енергоресурсів. Тисніть, щоб Росія пішла з України. І я вірю, я знаю, що мир можливий. Але ви маєте діяти, щоб до миру прийти. Кожен в Німеччині, кожен в Європі", - підкреслив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, вчора президент України Володимир Зеленський виступив перед парламентом Ізраїлю.