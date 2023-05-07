На Росію чекає поразка, підкреслив Данілов.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов наголошує, що найгірше для Росії ще попереду.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter. Данілов зауважив, що "найбільша геополітична катастрофа", про яку колись казав президент Росії Володимир Путін, маючи на увазі розпад Радянського Союзу, виявилася прогнозом, а не фактом.

"Катастрофа для Росії відбувається зараз, і найгірше попереду - поразка, розпад, суд, контрибуції. Все буде Україна!", - наголосив секретар РНБО.

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Війна Росії та України - новини, які варто знати

Наприкінці квітня міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що мирні перемовини між Україною та Росією все ж відбудуться в майбутньому. Їх основною темою стануть умови капітуляції Росії, порядок виплати репарацій та спосіб притягнення воєнних злочинців до відповідальності.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов говорив, що вирішальна й остання битва з РФ відбудеться навесні поточного року.

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