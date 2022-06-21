Супротивник України поки не може вирішити своє завдання, зазначив радник керівника Офісу президента.

Головне оперативне завдання Збройних сил України у війні з Російською Федерацією - вимотати супротивника.

Українській стороні дуже важливо вимотати ворога й зберегти свою живу силу, розповів радник глави Офісу президента Володимира Зеленського Олексій Арестович в інтерв'ю засновнику видання "Гордон", журналісту Дмитру Гордону.

Співрозмовник додав, що завдання противника полягає в тому, щоб захопити нові території, але поки він не може його вирішити.

"Треба розуміти дуже чітко, що завдання - не утримання районної місцевості. Проста дилема Кутузова (російський полководець Михайло Кутузов - Ред.): якщо збережемо армію, то збережемо і країну, якщо втратимо армію - втратимо і армію, і країну. Нам важливо зберегти живу силу нашу і вимотати противника...", - зазначив Арестович.

Радник підкреслив, що під час наступу Росії на сході України, який було оголошено 4 квітня і триває вже понад два місяці, максимальне просування ворога склало 25 км, а "це ніщо взагалі", але при цьому були знищені тисячі російських солдатів.

"...Я вже не кажу про мобілізованих в так званих "ЛНР" і "ДНР" - там взагалі катастрофа...", - заявив Арестович.

За його словами, українські захисники вимотують супротивника.

"...наша задача - їх вимотати. Це наше головне оперативне завдання, і ми це завдання вирішуємо. А їх завдання захопити, вони поки його не можуть вирішити", - сказав радник глави ОП.

Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну і почали повномасштабну війну. Ворог спершу скидав бомби на військові об'єкти, а потім почав бомбити й цивільні, були жертви та постраждалі.

Окупантам вдалося взяти під контроль низку населених пунктів на півдні та сході нашої держави.

Пізніше противники пішли у наступ на сході України.

На початку червня голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім попередив, що Миколаєву і Запоріжжю загрожує наступ Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: