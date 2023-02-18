Російські військові також били по Марганцю - пошкоджені два житлові будинки та господарська споруда.

Російські війська обстріляли Нікополь із важкої артилерії. В результаті цього воєнного злочину РФ понівечені майже десять багатоповерхівок.

Як повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, окупаційні війська РФ не дають спокою Нікопольському району.

"Російський терор триває: дві громади району протягом дня знову зазнали атак. З важкої артилерії ворог тричі бив по Нікополю. В місті понівечено будівлю медустанови, два заклади освіти, адвокатське бюро, майже десяток багатоповерхівок та електромережі", - повідомив він.

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Лукашук додав, що окупанти також вдарили по Марганцю, в результаті пошкоджені два житлові будинки та господарська споруда. При цьому зазначив, що обійшлося без жертв.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу ЗСУ, російські окупанти від початку доби завдали 16 ракетних ударів по території України. Зокрема, по місту Хмельницький та населеному пункту Українськ Донецької області.

Крім того, ворог завдав 4 авіаційних удари та здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. У Генштабі наголосили, що загроза подальших ударів по всій території України залишається високою.

Також повідомляється, що російські війська, попри значні втрати на лінії фронту, продовжують спроби наступу на п'яти напрямках - Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському.

Загальні бойові втрати Росії серед особового складу станом на 18 лютого досягли близько 142 тис. 270 осіб.

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