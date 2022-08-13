Загарбники близько десяти разів намагались йти у розвідку. Але наші військові відкривали вогонь по ворогові та знищували його.

Російські окупанти атакують Бахмут з боку Попасної, черговий бій поблизу Білогорівки та Лисичанського НПЗ. Ворог випалює землю на в’їздах у Луганську область, бо не може подолати ці декілька кілометрів.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

"Важко порахувати, скільки тисяч снарядів витримала ця територія вільної Луганщини за останні місяць-півтора. Окупанти годинами відпрацьовують артилерією, а потім штурмують із декількох сторін одразу. 12 серпня вони спробували атакувати в районах Лисичанського НПЗ та Білогорівки, але розвідка боєм завершилася черговим відступом. Намагалися просунутися з боку Попасної в напрямок Бахмуту", - зазначив Гайдай.

За його словами, близько десяти разів загарбники кидалися у розвідку, втім українські воїни завдали вогневого ураження та знешкодили ворога, який просувався за цими напрямками.

"Упродовж доби поблизу дев’ятьох населених пунктів росіянами нанесені авіаудари. За останню ніч ними випущені три ракети, чотири рази застосована реактивна та ствольна артилерія, двічі – міномети, ще два рази відбито танкові наступи ворога", - повідомив Гайдай.

Раніше, як писав УНІАН, Гайдай повідомляв, що для знищення Луганщини росіянам треба використовувати багато живої сили, тому в окупованому регіоні ще й проводять приховану "мобілізацію", виманюючи за харчі у пенсіонерів інформацію про чоловіків.

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