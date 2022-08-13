Біля під'їздів загарбники залишають чергових аби упіймати чоловіків.

Російські військові за харчі вимінюють інформацію про чоловіків призовного віку у пенсіонерів окупованих міст Луганщини.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"В окупованих містах Луганщини росіяни вдаються до нових методів примусової мобілізації. Під час обходів багатоповерхівок вони втираються в довіру до літніх людей, пропонуючи тим невеличкі суми грошей або харчі в обмін на інформацію про чоловіків призовного віку. Залишають на чергування біля закритих під’їздів військових, які чекають, що хтось із мешканців чоловічої статі або вийде, або спробує повернутися додому", - повідомив він.

До речі, як додав Гайдай, більшість із тих, хто займається примусовим призовом, пересувається в середині міст виключно у балаклавах, аби не впізнали сусіди та знайомі, на яких вони й полюють.

Нагадаємо, через значні втрати окупанти переносять ротації своїх підрозділів і вимушене поповнюють дефіцит офіцерів з сержантського складу.

Крім того, напередодні у РФ фактично визнали, що кидають проти Збройних сил України завербованих злочинців.

За даними деяких ЗМІ, власник приватної військової компанії "Ліга" (раніше ПВК Вагнера) Євген Пригожин особисто вербує ув'язнених у російських колоніях для участі у війні проти України.

За даними, Американського Інституту вивчення війни, суб'єкти РФ брешуть, перебільшуючи кількість людей, які нібито записалися в добровольчі батальйони, щоб приховати невдачі у їх формуванні та залучити більше людей.

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