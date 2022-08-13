На напрямку Спірне – Івано-Дар’ївка бойові дії тривають.

Російські окупанти намагалися просунутися на напрямках Лисичанський НПЗ – Івано-Дар’ївка та Миколаївка – Виїмка. Ворог проводив штурм та наступальні дії.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Краматорському напрямку противник обстріляв із ствольної та реактивної артилерії райони Краматорська, Верхньокам’янського та Григорівки. Наступальними та штурмовими діями підрозділи противника намагалися просунутися в напрямках Лисичанський НПЗ – Івано-Дар’ївка та Миколаївка – Виїмка. На напрямку Спірне – Івано-Дар’ївка бойові дії тривають", - йдеться у повідомленні.

Тим часом на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без особливих змін. Ворог обстріляв із ствольної артилерії території біля Сеньківки і Грем’яча Чернігівської області та Басівки і Кіндратівки Сумської області.

На Харківському напрямку противник продовжив вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії обʼєктів в районах населених пунктів Харків, Уди, Дементіївка, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Великі Проходи, Прудянка, Протопопівка, Петрівка, Старий Салтів, Верхній Салтів, Мосьпанове та Коробочкине. Завдав авіаційних ударів біля Старого Салтова та Мосьпанового.

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Долини, Бражківки, Норцівки, Дібрівного, Мазанівки та Богородичного. Ворожа авіація знову діяла біля Залимана.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Росії бездонний запас боєприпасів, але великі проблеми з ракетами. Як зазначив експерт, на сьогодні виробництво "Калібрів" практично зупинено.

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