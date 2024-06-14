Цього тижня проходить саміт G7 в Італії, а також мирний саміт щодо України у Швейцарії. Оглядач Bloomberg Марк Чемпіон пише, що вирішив у цей період запитати людей, чи не час укласти з Росією мирну угоду. Однак, пише він, розмови "пішли не зовсім так, як очікувалося".
"Забудьте про Україну... Справа не в Україні, справа у вас, справа в нас", - сказав професор Гарвардського університету Сергій Плохій.
Як ідеться в статті, необхідно пам'ятати, що це найбільша війна в Європі, а за деякими мірками і в світі, з 1945 року. А дуже великі війни - це точки перелому, результати яких визначають, як будуть жити народи протягом багатьох поколінь.
"І судячи з максималістських вимог, які президент Володимир Путін висунув у п'ятницю навіть для тимчасового припинення вогню і початку мирних переговорів, зокрема щодо відмови України від значних територій і великих міст, які Росії поки що не вдалося захопити, конфлікт буде тривати ще деякий час", - пише Bloomberg.
Як закінчити війну - наслідки для світу
Як зазначає Тімоті Снайдер з Єльського університету, люди часто думають про Україну як про кордон або прикордонну смугу, але це не так. "Історично вона була скоріше точкою опори, що має центральне значення для більших систем", - каже він.
Тому заяви, що від того, що станеться в Україні, залежатиме форма світового порядку, не варто сприймати це як гіперболу.
"Важливо, хто контролює Дніпро до Чорного моря; важливо, хто контролює Чорнозем'я; і дуже важливо, хто контролює Керченську протоку", - каже Снайдер.
Мирні переговори - думки українців
Звичайно, в України дуже непросте минуле, включно з глибокими проблемами з корупцією. Але багато стереотипів уже застаріли, і після війни, ймовірно, з'явиться нова бізнес-модель, яка зробить країну недорогим бек-офісом для Європи, зазначає Bloomberg. У країні один із найбільших на континенті пул інженерів-програмістів, третина європейських родовищ літію, і вона знову експортує більше зерна, ніж до вторгнення в лютому 2022 року, або близько 10% світової торгівлі.
При цьому і український бізнес, і звичайні громадяни дотримуються схожих поглядів - усі хочуть миру, тільки "такого, щоб війна якнайшвидше закінчилася і більше не поновлювалася". А для цього необхідно нарощувати здатність стримувати росіян і знаходити асиметричну відповідь на їхню загрозу.
"Україна перебуває в глибокій біді. Її збройні сили перебувають на задвірках, а уряд президента Володимира Зеленського втратив частину свого блиску. Але під час ухвалення рішення про те, чи має сенс продовжувати підтримувати екзистенціальну боротьбу цієї нещасної країни з Росією, я схильний орієнтуватися на людей, які справді розуміють її історію або мають на кону свій власний бізнес і сім'ї. Їхні відповіді зрозумілі, як ніколи", - підсумовує Bloomberg.
Мирні переговори - Путін виступив із заявою
Сьогодні Путін заявив, що Росія припинить вогонь і піде на переговори, якщо Україна повністю виведе війська з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також відмовиться від членства в НАТО.
Президент України Володимир Зеленський назвав цю пропозицію ультиматумом, якому не можна довіряти. За його словами, Путін не припинить свій військовий наступ, навіть якщо його вимоги щодо припинення вогню будуть виконані.