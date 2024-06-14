Саміт привернув безліч світових лідерів, проте не виправдав мети Києва ізолювати Москву.

Український мирний саміт, який відбудеться у Швейцарії цими вихідними, зібрав безліч світових лідерів, однак захід не виправдав мети Києва ізолювати Москву, пише Reuters.

Очікується, що на зустрічі будуть присутні представники близько 90 країн і організацій. За словами дипломатів, організатори намагалися знайти баланс між засудженням дій Росії та залученням якомога більшої кількості учасників.

Так, у саміті візьмуть участь лідери США, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, Канади та Японії. Свою делегацію направить також Індія, яка допомогла Москві пережити шок від економічних санкцій. Туреччина та Угорщина, які також підтримують теплі відносини з Росією, будуть представлені міністрами закордонних справ. Саудівська Аравія також буде присутня на саміті, повідомило агентству Reuters джерело, знайоме з цим питанням.

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"Але, незважаючи на місяці інтенсивного лобіювання з боку України та Швейцарії, деякі інші країни не приїдуть, насамперед Китай, ключовий споживач російської нафти і постачальник товарів, які допомагають Москві підтримувати свою виробничу базу", - пише Reuters.

Український мирний саміт - які деталі відомі

В остаточному варіанті декларації саміту йдеться про "війну" Росії проти України, а також підкреслюється прихильність статуту ООН і повага до міжнародного права, повідомили Reuters двоє людей, знайомих із документом. Водночас в учасників, які не згодні з декларацією, є час до кінця п'ятниці, щоб відмовитися від участі, повідомили джерела.

Швейцарія хоче, щоб саміт підготував ґрунт для "майбутнього мирного процесу", у якому візьме участь Росія, і визначив, яка країна може взяти на себе наступний етап. За словами кількох дипломатів, серед фаворитів - Саудівська Аравія, але можливі й інші близькосхідні держави, пише Reuters.

Результати саміту

Росія вже назвала ідею саміту, на який вона не запрошена, "безперспективною".

Ульріх Шмід, політолог і експерт зі Східної Європи, сказав, що поки що саміт має "неоднозначний вигляд" з огляду на демонстрацію підтримки з боку деяких кіл і відсутність Китаю.

"Тоді виникає питання: чи можливий мир насправді?" - додав Шмід. - "Поки Путін перебуває при владі... це буде складно".

З огляду на всі розбіжності, саміт зосередиться на частинах плану Зеленського, досить широких, щоб бути прийнятними для більшості, якщо не для всіх, учасників. Серед них - необхідність гарантувати продовольчу безпеку, ядерну безпеку, свободу судноплавства, обмін ув'язненими та повернення дітей, пише Reuters.

Мирний саміт щодо України

В українському мирному саміті у Швейцарії мають узяти участь 90 держав та організацій. При цьому на саміті не будуть присутні такі ключові лідери Глобального Півдня, як Китай і Бразилія, які наполягають на участі Росії в цьому процесі.

Наприкінці травня Бразилія разом із Китаєм оголосила про проведення альтернативного саміту миру (на противагу швейцарському). Основна ідея, проголошена ними, полягає в заморожуванні війни на поточних позиціях.

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