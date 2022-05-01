У нього залишилася дружина і двоє маленьких дочок.

У боях з російськими окупантами загинув захисник України Руслан Боровик. Воїн захищав країну з 2014 року, пройшов через пекло в Донецькому аеропорту, а після повномасштабного вторгнення РФ в Україну вирушив на фронт у перший же день, 24 лютого.

Про трагічну загибель "кіборга" стало відомо в Facebook від повідомлень рідних і близьких воїна.

Боровик двічі брав участь у місіях в Іраку в 2004-2005 роках, тому пізніше і отримав позивний" Багдад" (столиця Іраку-ред.). Потім воїн багато років працював інкасатором у банку.

У 2014 році був мобілізований до лав ЗСУ, проходив службу в 90-му батальйоні на базі 95-ї окремої аеромобільної бригади (тепер Десантно-штурмові війська), був гранатометником.

Під час боїв за ДАП "Багдад" отримав поранення в ногу.

Після демобілізації Боровик працював у Київському міському центрі допомоги ветеранам АТО при КМДА, активно займався спортом, бігав марафон, брав участь у Маршах захисників.

У нього залишилася дружина Людмила і двоє маленьких дочок.

Зокрема, у 2020 році в День Незалежності 24 серпня його донька Ганна взяла участь у Марші Захисників України.

Також Боровик захоплювався фотографією. Навіть під час важких боїв він знаходив можливості зробити кілька кадрів на пам'ять. Виставки його робіт проходили в стінах Верховної Ради.

Нагадаємо, в боях під Києвом загинув десантник Тарас Коваль з позивним "Вальтер", учасник оборони Донецького аеропорту в 2014-му.

Нагадаємо, Україна часто дорікає росіян за те, що вони занижують свої втрати у війні в нашій країні, але, з іншого боку, ми своїх втрат майже не називаємо. Чому українська влада не розкриває втрат ЗСУ, пояснив радник голови ОП Олексій Арестович.

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