Арестович наголосив, що росіяни в 10 разів занижують цифри щодо втрат путінських військ.

Україна часто дорікає росіянам через те, що вони занижують свої втрати у війні при нашої країни, але, з іншого боку, ми своїх втрат майже не називаємо.

Чому українська влада не розкриває втрат ЗСУ, пояснив радник очільника ОП Олексій Арестович в інтерв'ю ВВС.

"Цифри, звісно, є. Я їх знаю з точністю майже до людини, але не назву. До кінця війни... Тому що жодна армія світу не називає своїх втрат під час війни. Це просто заборонено. Це державна таємниця, по-перше. А по-друге, це може допомогти противнику оцінити ефективність його дій", - заявив він.

При цьому Арестович наголосив, що росіяни в 10 разів занижують цифри щодо втрат путінських військ.

"Брехати й ми можемо. Ми лише в перший день сказали кількість жертв після авіанальотів. Потрібно було повідомити, що перші загиблі вже є, - 46 осіб загинули. А далі - це військова таємниця", - додав радник голови ОП.

За його словами, це просто самогубство - розкривати такі дані під час війни.

"Після війни ми видамо ці дані щодо кожної людини - це ж Україна, тут не можна нічого приховати, навіть якби ми хотіли це зробити", - додав Арестович.

"Якщо ми поглянемо на укази президента, то дуже багато нагород надається з позначкою "посмертно". Тобто ми зазнаємо втрат, і вони немаленькі. Набагато менші, ніж у росіян, але немаленькі. І кожна буде порахована, кожна залишиться в пам'яті, і кожній родині буде надана і шана, і допомога", - підсумував радник голови Офісу президента.

Нагадаємо, станом на ранок 29 березня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять 17 200 осіб.

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