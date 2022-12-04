Наразі українські військові дуже ефективно використовують усе озброєння, яке передали країни-партнери.

Україні потрібно значно більше різноманітних систем ППО. Нині ж українські Збройні Сили на повну і дуже ефективно використовують усе озброєння, яке отримали від країн-партнерів.

На цьому наголосив командувач Об’єднаних Сил ЗС України Сергій Наєв, йдеться у повідомленні відділу зв’язків з громадськістю Командування Об’єднаних Сил ЗС України у Facebook.

"Нам хотілося б мати більше засобів протиповітряної оборони. Але, виходячи з наявного ресурсу, система протиповітряної оборони постійно вдосконалюється. Ми потихеньку отримуємо необхідні нам засоби ураження повітряних цілей. Це дуже кропітка робота, яка має принести бажаний нам результат", - запевнив Наєв.

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Війна в Україні: система ППО

З огляду на постійні масові ракетні удари Росії по Україні західні партнери зосередились на поставках нам додаткових систем ППО. Наразі на озброєнні у ЗСУ є передові NASAMS та Iris-T. 30 листопада США заявили про наміри профінансувати виробництво нових установок NASAMS.

Також днями Україна почала переговори з Німеччиною щодо передачі систем ППО Patriot. За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, найкращий спосіб захистити Польщу та інші країни НАТО — розмістити зазначену техніку в західних регіонах нашої держави.

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