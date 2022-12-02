За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, найкращий спосіб захистити Польщу та інші країни НАТО — розмістити зазначену техніку в західних регіонах нашої держави.

Україна почала переговори з Німеччиною про передачу систем ППО Patriot. Їхнє розміщення в західних регіонах нашої країни — це найкращий спосіб захистити Польщу та інші країни НАТО від будь-яких інцидентів.

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у розмові з журналістами Polsat News. За його словами, Київ повністю підтримує ідею Варшави щодо розміщення ЗРК Patriot в західних областях. Це буде найкращий захист від російських ударів як України, так і Польщі з іншими країнами НАТО.

"Ми почали переговори з Німеччиною з цього питання. Ми піднімали ці питання перед США, оскільки вони володіють технологією Patriot. Я також використовую міністерські зустрічі НАТО і ОБСЄ, щоб поговорити з усіма, хто може допомогти нам прийняти позитивне рішення щодо поставок Patriot в Україну", — заявив Кулеба.

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Міністр також прокоментував побоювання, які висловили окремі німецькі політики щодо відправки згаданих систем ППО в Україну. За його словами, ФРН вже передавала нашій країні зброю, що дозволяє знищувати рашистів. А Patriot — це оборонна техніка, покликана захистити мирних громадян від ударів окупантів.

Передача систем ППО Patriot Україні

Після інциденту з падінням ракет у Польщі Німеччина запропонувала передати своєму союзнику в НАТО системи ППО Patriot. А у Варшаві виступили за їх відправку Україні. Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.

В Міноборони Польщі вважають, що у ЗСУ швидко освоять системи ППО Patriot. А спікер ПС ЗСУ Юрій Ігнат заявив про можливість закриття 100-120 кілометрів фронту за допомогою дивізіону Patriot.

Видання CNN в кінці листопада повідомляло про потенційні поставки згаданих ЗРК в Україну. Проте в Пентагоні спростували цю інформацію.

Німеччина передасть Польщі вісім одиниць Patriot. Тим часом польський міністр оборони Маріуш Блащак закликає дозволити розмістити їх на заході України. З аналогічним проханням виступив президент України Володимир Зеленський.

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