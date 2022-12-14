Повідомляється, що загалом було знищено близько десятка загарбників

Штурмові групи 71-ї окремої єгерської бригади, яка входить до складу Десантно-штурмових військ Збройних сил України, разом з іншими підрозділами розгромили російських окупантів та зайняли ворожі позиції біля Бахмута.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби 71-ї ОЄБр у Facebook.

"Спочатку укріплення окупантів кілька разів накривали артилерійським та мінометним вогнем. Потім на ворожі позиції обережно зайшли десантники. Вони й завершили остаточний опір російських окупантів. Загалом, було знищено близько десятка загарбників", - вказали захисники України.

Війна в Україні: Бахмут

Як писав УНІАН, з серпня 2022 року тривають важкі бої навколо Бахмута. Українська армія успішно утримує свої позиції та відбиває атаки росіян.

9 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що ситуація залишається важкою на ключових напрямках Донбасу – Бахмут, Соледар, Мар'їнка, Кремінна.

Своєю чергою капітан Нацгвардії України Петро Кузик повідомив, що окупанти "кладуть" неймовірну кількість особового складу.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що в разі захоплення українського Бахмута окупантами російська пропаганда подасть це, як "взяття" Берліну в часи Другої світової війни. За його словами, окупація Бахмута потрібна Путіну, для проведення нової хвилі мобілізації.

Вас також можуть зацікавити новини: