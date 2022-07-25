Джордж Варос зазначив, що Лукашенку дуже сильно потрібна армія в Білорусі.

Аналітик Американського Інституту вивчення війни Джордж Варос оцінив ймовірність нападу Білорусі на Україну. Максимум, що Олександр Лукашенко може відправити на війну, 12 батальйонних тактичних груп.

Про це військовий експерт розповів в інтерв'ю "Суспільному".

"У Білорусі є шість маневрових бригад. Будь-яка з них може зробити дві батальйонні тактичні групи. Це означає, що в теорії Білорусь може сформувати всього 12 батальйонних тактичних груп. Це дуже мала кількість, і вона не була б вирішальною для атаки, яка реально загрожувала б Україні", - зазначив Варос.

При цьому він вказав, що Лукашенку армія дуже сильно потрібна в Білорусі для підтримки режиму. На думку аналітика, окупанти можуть спробувати скомбінувати білоруські та російські сили для диверсій.

"Важливо, що російське розгортання всіх цих батальйонних тактичних груп в Білорусі ще в лютому не було особливо ефективним. Всі ці різні підрозділи були дуже нескоординованими, не було згуртованої командної структури. Я думаю, що спроба з'єднати білоруські підрозділи з уже дуже деградованими та втомленими російськими підрозділами також не була б особливо скоординованою", - підсумував експерт.

Як раніше повідомляв УНІАН, Заступник Міністра внутрішніх справ Євген Єнін заявив, що Україна готується до найгірших сценаріїв щодо участі Білорусі у війні проти України. За його словами, попри те, що Лукашенко поки всіляко уникає ще більшої залученості в бойові дії проти України, роль Білорусі може стати активнішою.

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