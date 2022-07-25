Експерт оцінив ймовірність нападу Білорусі на Україну / фото ua.depositphotos.com

Аналітик Американського Інституту вивчення війни Джордж Варос оцінив ймовірність нападу Білорусі на Україну. Максимум, що Олександр Лукашенко може відправити на війну, 12 батальйонних тактичних груп.

Про це військовий експерт розповів в інтерв'ю "Суспільному".

"У Білорусі є шість маневрових бригад. Будь-яка з них може зробити дві батальйонні тактичні групи. Це означає, що в теорії Білорусь може сформувати всього 12 батальйонних тактичних груп. Це дуже мала кількість, і вона не була б вирішальною для атаки, яка реально загрожувала б Україні", - зазначив Варос.

При цьому він вказав, що Лукашенку армія дуже сильно потрібна в Білорусі для підтримки режиму. На думку аналітика, окупанти можуть спробувати скомбінувати білоруські та російські сили для диверсій.

"Важливо, що російське розгортання всіх цих батальйонних тактичних груп в Білорусі ще в лютому не було особливо ефективним. Всі ці різні підрозділи були дуже нескоординованими, не було згуртованої командної структури. Я думаю, що спроба з'єднати білоруські підрозділи з уже дуже деградованими та втомленими російськими підрозділами також не була б особливо скоординованою", - підсумував експерт.

Як раніше повідомляв УНІАН, Заступник Міністра внутрішніх справ Євген Єнін заявив, що Україна готується до найгірших сценаріїв щодо участі Білорусі у війні проти України. За його словами, попри те, що Лукашенко поки всіляко уникає ще більшої залученості в бойові дії проти України, роль Білорусі може стати активнішою.

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