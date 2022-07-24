З Білорусі з високою ймовірністю можуть заходити диверсійно-розвідувальні групи, які також можуть володіти українською мовою.

Україна готується до найгірших сценаріїв щодо участі Білорусі у війні проти України.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в інтерв'ю виданню "Телеграф".

За його словами, попри те, що Лукашенко поки усіляко уникає ще більшої залученості до бойових дій проти України, роль Білорусі може стати активнішою.

"Білорусь це молодша сестричка росії. Білоруська влада вже надала свою територію і для транзиту військ, і для ракетно-артилерійських обстрілів, і для лікування поранених, і навіть для вивезення награбованого росією. За всіма законами війни, Білорусь вже давно приєдналась до військової агресії. Але роль Білорусі може бути ще активнішою. Білоруський диктатор усіляко уникає більш активного втягування у російську війну проти України. Але нам не потрібно заспокоювати себе, що йому це буде вдаватись безкінечно. Ми не виключаємо, що росія може дотиснути Білорусь і саме тому ми маємо виходити з найгірших сценаріїв", - сказав Єнін.

Заступник голови МВС повідомив, що українські захисники продовжують здійснювати інженерне обладнання оборони Києва і Київської області, а також інших суміжних із Білоруссю областей.

"Ми максимально посилили і адміністративний, і контррозвідувальний режим на північних кордонах. І це не лише про близько сотні додаткових блок-постів. Інколи це окремі спеціальні військові операції, спрямовані на відпрацювання підозрілих елементів серед місцевого населення, розшуку військовослужбовців рф, які якимось дивом залишились на звільнених від окупанта територіях", - розповів Єнін.

Він додав, що досі навіть на звільнених від російських окупантів територіях серед українського населення знаходяться колаборанти й потенційні прибічники російської влади.

За даними української та західних розвідок, зі сторони Білорусі з високою ймовірністю можуть заходити диверсійно-розвідувальні групи, які також можуть володіти українською мовою, оскільки їх можуть збирати серед мешканців тимчасово окупованих територій на сході.

"В них можуть бути дуже різноманітні завдання — від аналізу транспортних шляхів і моделювання можливих напрямків просування важкої техніки до вивчення рівня оснащеності наших інженерних споруд, підготовки диверсій, знаходження спільників серед місцевого населення до підготовки терактів на об’єктах інфраструктури або поблизу військових частин. Вони вже не заходять з російськими мобільними картками", - повідомив Єнін.

Як повідомляв УНІАН, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. У тому числі, з території Білорусі, яку російським загарбникам люб'язно здав Лукашенко.

Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" та "демілітаризацію" української держави.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

Володимир Путін стверджував, що кінцевою ціллю війни в Україні нібито є захист Донбасу і створення умов, які гарантують безпеку РФ.

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