Якщо таки змусять увійти в цю війну кілька тисяч військових або якусь частину регулярної армії, то, за словами радника Тихановської, це може призвести до несподіваних наслідків.

Теоретично разом із російськими диверсійними групами на територію України можуть зайти сили спеціальних операцій Білорусі, але не регулярна армія.

Таку думку висловив старший радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської Франак Вячорка Новинам.LIVE.

"Наскільки довго вони (сили спецоперацій Білорусі – ред.) пробудуть в Україні, я не знаю, бо моралі і розуміння, навіщо воювати там, серед них немає. Загалом, як показує історія, білоруси - не найкращі найманці. Тому їх "вторгнення" триватиме недовго. Це може бути якась показова операція, щоб зганьбити та замастити Білорусь у кров", - сказав Вячорка.

Якщо ж таки змусять увійти в цю війну кілька тисяч військових або ж якусь частину регулярної армії, то, за словами радника Тихановської, це може призвести до несподіваних наслідків.

"Багато хто здаватиметься і переходитиме на бік України. Схожий випадок був минулого тижня з офіцером прикордонних військ Білорусі, який перейшов на бік України, зазначивши, що таких, як він, багато. І я в це вірю", - зазначив він.

Вячорка висловив упевненість, що загалом ті, хто зараз перебуває у Білорусі - заручники. Виїхати звідти неможливо навіть через Росію. Втекти через ліс і болота теж складно.

Відповідаючи на запитання, чи могли білоруські військові воювати в Україні за гроші, радник Тихановської зазначив, що найманці можуть бути завжди.

"До російських операцій в Сирії вербували і білорусів, і українців, і навіть із Західної Європи осіб російського походження. Це нічого не означає, адже завжди є психи", - зауважив він.

"Але щоб білоруси системно воювали якоюсь групою — таких доказів не було. Пропаганда зацікавлена, щоб сварити поміж собою українців та білорусів. Хочеться, щоб білоруси показали себе гідно. Ми продемонструємо і підтримку, і солідарність українському народові, аби врятувати наше добре імʼя", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 21 липня невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив, що Білорусь допомагає Росії в агресії проти України. Однак він цинічно заявив, що "не вони вбивають людей".

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