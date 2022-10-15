Супротивник здійснив близько 10 обстрілів української території з реактивних систем залпового вогню.

Протягом доби російські війська завдали по Україні 4 ракетних та 17 авіаційних ударів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00.

"Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає (ворог - УНІАН) ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. Протягом доби окупанти завдали 4 ракетних та 17 авіаційних ударів, здійснили до 10 обстрілів з РСЗВ", - розповіли у Генштабі.

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Зокрема, ударів противника зазнали об’єкти та мирні громадяни понад 20 населених пунктів.

Також в зону ураження потрапили інфраструктурні об’єкти на території Запорізької, Київської та інших областей.

"Для ударів противник використав крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети. Крім того, ворог продовжує використовувати безпілотні літальні апарати іранського виробництва Shahed-136", - йдеться у зведенні.

Війна в Україні - останні новини

ЗСУ пішли у контрнаступ наприкінці серпня. У Генштабі ЗСУ 15 жовтня повідомили, що армія України відбила атаки супротивника поблизу 11 населених пунктів на трьох напрямках.

Також стало відомо, що на півдні ЗСУ утримують вогневий контроль та ініціативу в розвитку подій й збили ворожий гелікоптер.

На нашій землі станом на 15 жовтня ліквідовано 64 тис. 700 ворогів та, зокрема, 242 ворожих гелікоптери.

Українська армія вже звільнила 1 тис. 620 населених пунктів.

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