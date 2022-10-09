Також анонсовано передачу Україні системи ППО IRIS-T

Німеччина оголосила про нові поставки зброї Україні, зокрема системи ППО IRIS-T та 100 танків з Греції та Словаччини.

Про поставки зброї оголосила міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт під час візиту до Литви, передає CNN.

Крім цього, Німеччина створить нову бронепіхотну бригаду, яку можна буде швидко перекинути в Литву в разі потреби.

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"Ми живемо в серйозні часи, і в такі часи також важливо знати, де у нас є прогалини в обороні. ППО - одна з таких галузей, де необхідно діяти", - зазначила міністр.

Ламбрехт в ході візиту до Литви провела зустріч з литовським колегою Арвідасом Анушаускасом, щоб обговорити спільні військові навчання та посилення контингенту НАТО.

Нагадаємо, після того, як Росія вторглася в Україну, балтійські держави: Естонія, Латвія та Литва вимагали, щоб у їхньому регіоні було проведено найбільше нарощування боєздатних сил НАТО в Європі з часів закінчення холодної війни.

У Литві Ламбрехт заявила, що НАТО має активніше захищати себе від Росії та президента Володимира Путіна. За її словами, країни, які входять до Північноатлантичного альянсу, "не можуть знати, як далеко може зайти путінська манія величі".

"Одне можна сказати, напевно: нинішня ситуація означає, що нам потрібно робити більше разом, – сказала Ламбрехт під час відвідин німецьких військ, дислокованих у Литві. - Жорстока агресивна війна Росії в Україні стає все більш жорсткою та безпринципною. Російська загроза застосування ядерної зброї показує, що російська влада не має жодних рамок".

Проблеми з наданням німецьких танків Україні: деталі

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та міністр оборони країни Крістін Ламбрехт притримуються думки, що Україні не потрібно поставляти танки. Зокрема, Шольц пояснював, що Німеччина не відправляє Україні танки, бо не бажає спровокувати розширення масштабів війни. Якщо почнуться бойові дії між НАТО і Росією, то це "буде катастрофа".

У липні глава комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман заявляла, що Німеччині потрібно відмовитися від так званих кругових поставок важкого озброєння Україні і почати поставляти його безпосередньо. "Ми повинні знайти в собі мужність визнати, що кругові поставки працюють не так, як ми собі уявляли, і відповідно повинні замість них перейти до прямих поставок", - пояснила тоді свою позицію Штрак-Циммерман.

А 22 вересня президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з наданням Німеччиною озброєння для України. Президент зауважив, що танки не поставлять крапку у війні. "Броньована техніка для нас - це питання виживання українців... Це не тільки танки, це і (протитанкові гранатомети) "Матадори", це броньована техніка, яка є в Німеччині, яку ми дуже хочемо і просимо у Шольца", - сказав Зеленський.

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