Російський злодій заявив, що вкрав косметику та спортивний одяг й взуття.

Російські військові продовжують мародерствувати в населених пунктах України. Окупанти крадуть навіть косметику та одяг.

Відповідний аудіозапис оприлюднив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Так, окупант спілкувався з, імовірно, дружиною. Жінка повідомляє, що ходять чутки, що російські війська повертаються додому. У свою чергу окупант каже, що вони спочатку йдуть до Білорусі, потім до Смоленська і тільки після цього додому.

При цьому російський військовий хвалиться, що вкрав косметику та спортивний одяг, який належав українській родині.

"Я тут вам трохи це ... вкрав косметики вам трошки. Пробники, правда, ну ладно ... кросівки потім жіночі NB, фірмові, 38-й розмір", - заявив російський грабіжник.

Його дружина не лає свого "добувача", а навпаки хвалить та радіє награбованому.

"Та ти мій солоденький, все в будинок, все в сім'ю... Ну й гаразд, це привіт з України буде. Ну яка російська людина не вкраде нічого", - відповідає дівчина.

За словами, злодія в Україні все якісне, тому окупанти "сумками все тягнуть". Також він скаржиться, що не зміг забрати ноутбук, бо не було сумки, але набрав футболок.

"Ну так уяви, Софія піде вчитися, їй ноутбук-то теж потрібен. Набирай, набирай, Андрій. Що можеш, все бери. Футболки завжди потрібні", - відповідає жіночий голос.

Крім того, російський військовий заявив, що "офігів, коли зайшов в кімнату..."

"Прикинь, як вони жили. І як ми живемо. Ось вони за це і б'ються... ну, нормально жили", - заздрісно відповіла його обраниця.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ почала повномасштабну війну проти України. Російські війська бомблять міста, знищують інфраструктуру і масово вбивають мирне населення України. При цьому російські військові поводяться, як звичайні злодії та мародери, коли заходять в українські населені пункти. Окупанти грабують будинки, розстрілюють мирних жителів, знущаються з людей та ґвалтують жінок.

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