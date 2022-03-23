В районі немає представників Червоного хреста та інших міжнародних організацій.

У Київській області в напрямку Іванків-Катюжанка-Димер-Козаровичі-Демидів, який тимчасово контролюють російські окупанти, загарбники знущаються з людей.

Про це місцева жителька, якій вдалось вибратись з району, розповіла журналістам ТСН.

Жінка розповідає, що окупанти жорстоко поводять з людьми. Їх можуть розстріляти тільки за те, що вони вийшли зі свого будинку

"Нещодавно на цьому напрямку відбулась ротація російських окупаційних військ. Ті, які зараз там перебувають, дуже жорстоко ставляться до місцевих жителів. Окупанти таке враження, що задля розваг стріляють у будинки людей. Якщо у приміщенні хтось був, то люди гинуть у власному житлі від цих снарядів", - каже місцева жителька.

Також російські окупанти масово грабують місцевих жителів.

"Вони крадуть усе, що тільки можна взяти – одяг, техніку. Росіяни нищать майно, вбивають худобу", - каже жінка.

За її словами, російські окупанти не дозволяють людям виходити на вулицю. Оскільки на цьому напрямку немає ні електрики, ні газопостачання, то єдиних спосіб вижити - це приготувати їжу на подвір’ї.

"Там сидять снайпери і якщо ти вийшов на вулицю – тебе розстрілюють. Людей, які намагались доправити гуманітарну допомогу – їжу чи ліки, викрадають або стріляють у ноги, щоб вони не могли піднятись. Іншим людям не надають можливості надати постраждалим медичну допомогу", - каже жінка.

Чоловіків з цих сіл, які не мають стосунку до військової служби та можуть виконувати фізичну роботу, викрадають та тримають у полоні.

За попередньою інформацією, вдень їх залучають до фізичних робіт, а вночі тримають по підвалах.

В районі немає представників Червоного хреста та інших міжнародних організацій. Місцеві благають про допомогу, щоб вижити.

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