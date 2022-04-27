Місто знаходиться під постійним вогнем російських військ.

Бойовики "ЛНР" вкотре хочуть звинуватити ЗСУ у провокаціях, намагаючись замістити сліди своїх злочинів. Цього разу реалізувати такі плани окупанти взялися у Лисичанську Луганської області.

Низка російських пропагандистських ЗМІ повідомила, що біля центрального ринку Лисичанська українські військові нібито готують постановку про загибель мирних жителів. Насправді таким чином окупанти хочуть приховати власні злочини та перекласти відповідальність на ЗСУ.

"Артилеристи 57-ї бригади напередодні помилково самі обстріляли цей район. Тепер вони звозять туди розбиті машини та тіла українських військовослужбовців, переодягнених у цивільне", - розповідають російські пропагандисти.

До речі, це не вперше росіяни відрізняються такими "байками". Раніше РФ визнала вбивства десятків чоловіків у цивільному одязі, які виходили з обложеного Маріуполя гумкоридорами. Їхній начальник Центрального командного пункту Генштабу ЗС Росії Михайло Мізінцев цинічно назвав "переодягненими українськими військовими".

Варто відзначити, що Центральний ринок в Лисичанську знаходиться біля будівлі ДСНС, яка є однією з точок збору населення для евакуації.

"Місця збору для організованого виїзду на залізничні вокзали: Лисичанськ-центр міста, вул.ім. В. Сосюри, 324, ДСНС; кв. 40 Років Перемоги, біля будинку 15", - йдеться в повідомленні глави Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Раніше російські окупанти вже били по центральному ринку, щоб залякати людей. Наразі територія ринку розбита.

Як раніше повідомляв УНІАН, військові РФ вже використовували схожу методику обману і залякування. Так, вранці 8 квітня війська РФ завдали удару ракетою "Точка-У" з написом "За дітей" по залізничному вокзалу Краматорська, де знаходилися близько 4 тисяч цивільних. Переважно жінки, діти та літні люди чекали евакуаційний потяг. В результаті удару загинули 59 осіб.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує тверду глобальну реакцію щодо цього військового злочину російських окупантів.

Російські пропагандисти тим часом змонтували ролик з титрами в стилі BBC, який нібито доводив, що Україна сама здійснила удар по залізничному вокзалу. Однак Британська телемовна компанія спростувала заяви РФ.

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