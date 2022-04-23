Снаряд російських окупантів потрапив у трансформаторну підстанцію, яка заживлює насосні стації, що подають воду у зазначені населені пункти.

У Луганській області внаслідок обстрілу окупантів без води залишились центр Лисичанська, Новодружеськ і Привілля.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

"Ворожий снаряд потрапив у трансформаторну підстанцію, яка заживлює насосні стації, що подають воду до центральних районів Лисичанська, а також до міст Новодружеськ і Привілля. Наразі цей об’єкт знеструмлений – централізоване водопостачання в зазначених містах відсутнє", - написав Гайдай.

За його даними, тривають ремонтні роботи. Рятувальники у посиленому режимі підвозять воду для населення. Коли тепер комунальники зможуть відновити водопостачання - не відомо.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що російські загарбники обстріляли житлові квартали Попасної на Луганщині, внаслідок чого загинули двоє цивільних, ще одного поранено.

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