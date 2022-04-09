Він підкреслив, що ракетний удар по Краматорську має стати одним зі звинувачень на трибуналі щодо російських злочинів.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Україна очікує твердої глобальної реакції на воєнний злочин російських окупантів в Краматорську.

Про це він сказав у відеозверненні у своєму Telegram-каналі.

"Усі провідні держави світу вже засудили російський удар по Краматорську. Ми очікуємо твердої глобальної реакції на цей воєнний злочин. Як і масові вбивства в Бучі, як і багато інших воєнних злочинів Росії, ракетний удар по Краматорську має стати одним зі звинувачень на трибуналі, який обов'язково відбудеться", - наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що усі сили світу будуть спрямовані на те, щоб похвилинно встановити, хто і що робив, хто і які накази віддавав. Крім того, встановити те, звідки ця ракета, хто її перевозив, від кого пролунала команда і як цей удар був погоджений.

"Відповідальність неминуча", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 квітня, окупанти завдали ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська. Під час обстрілу на вокзалі перебували тисячі людей, адже триває евакуація жителів Донеччини до безпечніших областей України.

На даний час відомо про щонайменше 52 убитих і 109 поранених внаслідок ракетного удару.

Раніше повідомлялось про 50 загиблих людей, з них п’ятеро дітей.

12 померли у лікарні, 38 людей загинули одразу на вокзалі.

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