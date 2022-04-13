Британська телемовна компанія вже підтвердила, що ролик підроблений.

Російські пропагандисти змонтували ролик з титрами в стилі BBC. Відео нібито доводило, що саме Україна здійснила удар по залізничному вокзалу в Краматорську на минулому тижні. Однак британська телемовна компанія вже спростувала заяви РФ і підтвердила, що опубліковані кадри підроблені.

У ролику, який підготували російські пропагандисти, присутня нарізка кадрів з номерами ракет. Вони нібито повинні підтверджувати, що обстріл здійснила Україна. При цьому номер "Точки-У" з написом "за дітей" не показується, хоча саме її РФ використала для удару по вокзалу в Краматорську.

Далі в ролику йдеться про "створення фейків світового масштабу" українською стороною і згадується різанина в Бучі. При цьому показані кадри не поєднуються з текстом на екрані. Відео активно використовувалося в матеріалах прокремлівських ЗМІ, про що повідомив портал "Медуза". Однак на офіційних ресурсах BBC ролик був відсутній.

Пізніше британська телемовна компанія випустила спростування: "Нам відомо про фальшиве відео з брендингом BBC News, в якому стверджується, що Україна несе відповідальність за ракетну атаку на залізничний вокзал Краматорська минулого тижня. "Бі-бі-сі" вживає заходів, щоб відео було видалено. Ми закликаємо людей не поширювати його і перевіряти матеріали на сайті BBC News".

Ракетний удар по Краматорську

Нагадаємо, 8 квітня окупанти завдали ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська. В результаті атаки загинули 57 осіб, ще 109 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Як заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович, окупанти, завдаючи ракетного удару по вокзалу, прекрасно знали, що там знаходяться люди. Вони свідомо вбили десятки невинних. Експерти відзначили, що РФ спеціально використала комплекси "Точка-У", оскільки українська армія теж має на озброєнні ці ракети.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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