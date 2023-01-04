Також російські загарбники намагаються покращити своє тактичне положення на Куп'янському напрямку.

Російські війська зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

"Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському і намагається покращити тактичне положення на Куп'янському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському - веде оборону", - повідомляти Генеральний штаб Збройних сил України в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00.

Крім того, ворог здіснює інженерне обладнання позицій та мінування місцевості вздовж лівого берега річки Дніпро.

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"На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка стабільна, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено", - зазначили у Генштабі.

На Сіверському та Слобожанському напрямках танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони трьох населених пунктів Чернігівської області, одного - Сумської та вісьмох - на Харківщині.

На Куп'янському та Лиманському напрямках обстрілів з танків та всього спектру артилерії зазнали райони 15 населених пунктів; на Бахмутському та Авдіївському напрямках було обстріляно райони понад 30 населених пунктів; на Новопавлівському напрямку під вогневе ураження окупантів потрапили чотири населених пункти у Донецькій області.

"На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог здійснив обстріли позицій наших військ з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах понад 40 населених пунктів", - повідомили у Генштабі.

Також зазначається, що окупанти продовжують терор мирного населення міст та селищ вздовж правого берега річки Дніпро: від артобстрілів постраждала цивільна інфраструктура п'ятьох населених пунктів Запорізької області та п'ятьох - на Херсонщині.

Крім того, за даними Генштабу, ворог продовжує переміщувати до районів ведення бойових дій особовий склад, озброєння, військову техніку та боєприпаси. Крім залізничних перевезень він використовує військово-транспортну та цивільну авіацію.

Війна в Україні-останні новини

Раніше повідомлялося, що авіація Сил оборони України за 4 січня завдала 17 ударів по районах зосередження російських військ і ще чотири рази вдарила по позиціях зенітно-ракетних комплексів РФ.

За даними розвідки, російські війська чекають нову партію іранських дронів-камікадзе Shahed.

У Головному управлінні розвідки при Міноборони України попередили, що Росія намагатиметься застосувати нові підходи до ударів по українській території.