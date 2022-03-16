Міністр наголосила, що саме цим українці відрізняються від окупантів, які нехтують життям власних громадян.

Віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, звертаючись до очільників тимчасово окупованих населених пунктів, запевнила, що влада буде битися з кожного з них.

Про це вона повідомила у своєму відеозверненні.

Міністр нагадала, що сьогодні з полону вдалося визволити мера Мелітополя Івана Федорова.

"Зараз він уже прямує до Києва", - зазначила вона.

Верещук також звернулася до представників місцевого самоврядування тимчасово окупованих населених пунктів.

"Ми будемо битися за кожного українця і за кожного з вас. Саме цим ми відрізняємося від окупантів, які нехтують життям власних громадян, посилаючи їх на вірну смерть з метою загарбати територію України", - заявила міністр.

Як повідомляв УНІАН, заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив про звільнення мера Мелітополя Івана Федорова, якого днями викрали окупанти.

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