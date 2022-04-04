У нашій країні через бойові дії постраждали вже понад 425 дітей, зазначили в Офісі генпрокурора.

Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинула 161 дитина.

Про це у своєму Telegram повідомив Офіс Генерального прокурора.

"Станом на ранок 4 квітня понад 425 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. При цьому 161 дитина загинула та 264 поранено. Ці дані не є остаточними", - йдеться у повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у Київській - 75, Донецькій - 78, Харківській - 59, Чернігівській - 49, Миколаївський - 34, Луганській - 31, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях.

Через бомбардування та обстріли пошкоджено 869 закладів освіти, 83 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо, війська Росії рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну.

Спочатку ворог скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Київ, Чернігів, Харків, Маріуполь, Одесу, Житомир, Суми та Херсон.

В Офісі генпрокурора повідомляли, що станом на 3 квітня в нашій країні через збройну агресію російської сторони загинули 158 дітей, а 250 - отримали поранення.

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