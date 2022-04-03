Найбільше дітей постраждало в Київській області, зазначили в Офісі генпрокурора.

Через збройну агресію РФ в Україні понад 250 дітей отримали поранення.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Більше 416 дітей постраждали в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ в нашу державу. Станом на ранок 3 квітня 2022 року офіційне число дітей-жертв не змінилося - 158 загиблих. Зросла кількість поранених - їх більше 258", - йдеться у повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у Київській - 75, Донецькій - 73, Харківській - 56, Чернігівській - 47, Миколаївській - 32, Луганській - 31, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях.

Через бомбардування та обстріли пошкоджено 869 закладів освіти, 83 з них зруйновано повністю.

2 квітня в Офісі генпрокурора України повідомили, що в результаті російської агресії було поранено понад 254 дитини.

Нагадаємо, російські війська рано вранці 24 лютого увірвалися на територію України.

Спочатку супротивник скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Київ, Харків, Чернігів, Маріуполь, Одесу, Житомир, Херсон та Суми.

В ООН повідомляли, що станом на 30 березня в Україні в результаті війни з РФ загинули 1 232 мирних жителя, а 1 935 - отримали поранення.

Вас також можуть зацікавити новини: