Росіяни прагнуть за всяку ціну увійти у цей регіон.

Після серії скандалів із відсутністю фортифікацій на різних ділянках фронту, або їх неналежною якістю, відповідальні відомства почали виправляти помилки. Нова лінія оборони, яка будується на Дніпропетровщині, враховує реальний досвід російсько-української війни, повідомляє моніторинговий проект DeepState.

"Після критичних проблем з фортифікаціями на Харківщині суспільство бурхливо зреагувало на таку безвідповідальність. В мережі стали все більше обговорювати проблеми побудови оборони і цілком справедливо часто лунали питання і заклики щодо підготовки фортифікацій на Дніпропетровщині з підходом до неї противника. І як показує практика — спрацювало", – йдеться у публікації.

Команда DeepState з дозволу відповідальних відомств відвідала другу з трьох ліній оборони в цьому регіоні, аби на власні очі побачити, чи справді фортифікації будують, як треба, а не як у підручниках 1930-х років.

"Як показала практика, ефективність продемонстрували, в першу чергу, інженерні загородження, які дають змогу затримати ворога і здійснювати ураження по ньому в процесі подолання таких загороджень. Тому велика увага приділяється вибудові інженерних загороджень, де поєднуються різні види перешкод: протитанкові рови, бетонні тетраедри (вони ж "зуби дракона"), єгоза, МЗП (металеві загородження – УНІАН), мінні загородження тощо", – пише DeepState.

Ця лінія загороджень також включає позиції різних типів для розміщення українських оборонців. Експерти радіють, що цього разу будівельники облаштовують їх під землею, тобто нарешті враховано загрозу від FPV-дронів.

"Фортифікації будуються у вигляді ешелонованої оборони, яка має на меті затримати та виснажити ворога, завдаючи йому максимальних втрат. І це ледь не єдина тактика боротьби з московитською ордою, яка покладається в основному на "безкінечний" тиск піхотою", – додають у DeepState.

Будівельники, з якими поговорили аналітики, кажуть, що ресурсів на будівництво вистачає. Ворог теж спостерігає за процесом і час від часу намагається уразити техніку FPV-дронами, але машини теж намагаються захищати від таких прильотів.

Разом з тим в DeepState наголошують, що жодні фортифікації не стримають ворога, якщо ці оборонні позиції буде нікому тримати.

"Тут питання навіть не в мобілізаційному процесі, над яким треба серйозно сідати і думати, а питання в тому, щоб навчитися хоча б не втрачати безглуздо тих людей, які у нас вже є в лавах Сил Оборони. Багато командирів цим нехтують, а зверху їх не притягають до відповідальності, а знімають з посад і ставлять на інші", – пишуть аналітики.

Питання українських фортифікацій

Як писав УНІАН, військові експерти неодноразово критикували відсутність повноцінних фортифікацій з українського боку, або їхню непридатність до сучасної війни. Так, військовий оглядач Денис Попович нещодавно зауважував, що ті фортифікації, які Україна чи Росія будували в 2023 та на початку 2024 років – вже не є актуальними через значне зростання ролі дронів.

Однак є і альтернативні оцінки. Так, колишній речник Генштабу, а нині військовий оглядач Владислав Селезньов стверджує, що просування росіян на сумському напрямку сповільнилося начебто через те, що ворог вперся саме в українські фортифікації.

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