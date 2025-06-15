Після серії скандалів із відсутністю фортифікацій на різних ділянках фронту, або їх неналежною якістю, відповідальні відомства почали виправляти помилки. Нова лінія оборони, яка будується на Дніпропетровщині, враховує реальний досвід російсько-української війни, повідомляє моніторинговий проект DeepState.
"Після критичних проблем з фортифікаціями на Харківщині суспільство бурхливо зреагувало на таку безвідповідальність. В мережі стали все більше обговорювати проблеми побудови оборони і цілком справедливо часто лунали питання і заклики щодо підготовки фортифікацій на Дніпропетровщині з підходом до неї противника. І як показує практика — спрацювало", – йдеться у публікації.
Команда DeepState з дозволу відповідальних відомств відвідала другу з трьох ліній оборони в цьому регіоні, аби на власні очі побачити, чи справді фортифікації будують, як треба, а не як у підручниках 1930-х років.
"Як показала практика, ефективність продемонстрували, в першу чергу, інженерні загородження, які дають змогу затримати ворога і здійснювати ураження по ньому в процесі подолання таких загороджень. Тому велика увага приділяється вибудові інженерних загороджень, де поєднуються різні види перешкод: протитанкові рови, бетонні тетраедри (вони ж "зуби дракона"), єгоза, МЗП (металеві загородження – УНІАН), мінні загородження тощо", – пише DeepState.
Ця лінія загороджень також включає позиції різних типів для розміщення українських оборонців. Експерти радіють, що цього разу будівельники облаштовують їх під землею, тобто нарешті враховано загрозу від FPV-дронів.
"Фортифікації будуються у вигляді ешелонованої оборони, яка має на меті затримати та виснажити ворога, завдаючи йому максимальних втрат. І це ледь не єдина тактика боротьби з московитською ордою, яка покладається в основному на "безкінечний" тиск піхотою", – додають у DeepState.
Будівельники, з якими поговорили аналітики, кажуть, що ресурсів на будівництво вистачає. Ворог теж спостерігає за процесом і час від часу намагається уразити техніку FPV-дронами, але машини теж намагаються захищати від таких прильотів.
Разом з тим в DeepState наголошують, що жодні фортифікації не стримають ворога, якщо ці оборонні позиції буде нікому тримати.
"Тут питання навіть не в мобілізаційному процесі, над яким треба серйозно сідати і думати, а питання в тому, щоб навчитися хоча б не втрачати безглуздо тих людей, які у нас вже є в лавах Сил Оборони. Багато командирів цим нехтують, а зверху їх не притягають до відповідальності, а знімають з посад і ставлять на інші", – пишуть аналітики.
Питання українських фортифікацій
Як писав УНІАН, військові експерти неодноразово критикували відсутність повноцінних фортифікацій з українського боку, або їхню непридатність до сучасної війни. Так, військовий оглядач Денис Попович нещодавно зауважував, що ті фортифікації, які Україна чи Росія будували в 2023 та на початку 2024 років – вже не є актуальними через значне зростання ролі дронів.
Однак є і альтернативні оцінки. Так, колишній речник Генштабу, а нині військовий оглядач Владислав Селезньов стверджує, що просування росіян на сумському напрямку сповільнилося начебто через те, що ворог вперся саме в українські фортифікації.