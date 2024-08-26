Більшість таких ударів цього року було завдано внаслідок операцій ГУР.

З початку року російські авіабази та військові аеродроми зазнали щонайменше 40 атак з боку України.

Про це йдеться в дослідженні авторитетної OSINT-агенції Molfar. Зокрема, в дослідженні зазначається, що з березня по серпень цього року на авіабази на території РФ здійснено 35 атак, ще 5 - на військові аеродроми у тимчасово окупованому Криму.

Переважна більшість - 32% ударів було завдано дронами-камікадзе Головного управління розвідки (ГУР) України, а ще 15% атак на рахунку СБУ, 10% уражень здійснили Сили Оборони, 9% і 7% ударів завдано фахівцями ССО та Повітряних сил відповідно. "Приблизно 1/5 частина атак по російській авіаційній інфраструктурі здійснена невстановленими силами або підрозділами", - сказано в дослідженні.

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Удари по території РФ

Очільник ГУР Кирило Буданов офіційно повідомив про знищення літака Міг-31 під час удару 16 серпня по "Саваслейці".

Головний редактор Defence Express Олег Катков сказав, що внаслідок ударів по російському ареродрому "Саваслейка" може бути знищено від 25 до 50% МіГів. Катков сказав, що, ймовірно, внаслідок ударів по цьому аеродрому пошкоджено до шести МіГ-31.

Довідка УНІАН. Molfar — спільнота OSINT, котра налічує 35 аналітиків та понад 200 волонтерів, які займаються ідентифікацією військових злочинців, спростуванням російської пропаганди, розслідуванням воєнних злочинів, збиранням повного архіву подій повномасштабної війни, зведенням переліку недружніх до України суб'єктів.

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