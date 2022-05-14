Українські військові продовжують відпрацьовувати вправність наступальних дій.

Підрозділи Сухопутних військ ЗСУ показали нову військову техніку, яку Україна отримала від Сполучених Штатів. Мовиться про бронетранспортери M113.

Відповідні світлини опубліковано у телеграм-каналі силового відомства.

У дописі йдеться, що наші воїни вже активно використовують техніку та озброєння надані нашими партнерами. Військові техніку від США відразу використовуватимуть у боях з окупантами.

"Усі підрозділи зараз вдосконалюють свої вміння у наступі. Тільки здійснюючи професійний та підготовлений наступ на російські окупаційні війська, ми зможемо звільнити нашу землю від ворога", – зазначили у Збройних Силах.

Наразі бійці вдосконалюють тактику ведення бою в містах та селах, зачистку житлових приміщень та наступ піхоти під прикриттям бронетехніки. Загалом, все те, що зараз потребує максимального вдосконалення для нашої беззаперечної перемоги.

Раніше у Міноборони показали, як артилеристи за допомогою "Градів" дають добрячого прочухана рашистським військам.

Також у відомсті ділилися надзвичайно цінними та водночас історичними світлинами – українського снайпера за роботою, які тримають російських загарбників на прицілі 24/7.

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