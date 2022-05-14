Бронетранспортери M113 вже в Україні / фото Сухопутні війська ЗСУ

Підрозділи Сухопутних військ ЗСУ показали нову військову техніку, яку Україна отримала від Сполучених Штатів. Мовиться про бронетранспортери M113.

Відповідні світлини опубліковано у телеграм-каналі силового відомства.

У дописі йдеться, що наші воїни вже активно використовують техніку та озброєння надані нашими партнерами. Військові техніку від США відразу використовуватимуть у боях з окупантами.

"Усі підрозділи зараз вдосконалюють свої вміння у наступі. Тільки здійснюючи професійний та підготовлений наступ на російські окупаційні війська, ми зможемо звільнити нашу землю від ворога", – зазначили у Збройних Силах.

фото Сухопутні війська ЗСУ

Наразі бійці вдосконалюють тактику ведення бою в містах та селах, зачистку житлових приміщень та наступ піхоти під прикриттям бронетехніки. Загалом, все те, що зараз потребує максимального вдосконалення для нашої беззаперечної перемоги.

фото Сухопутні війська ЗСУ
фото Сухопутні війська ЗСУ

Раніше у Міноборони показали, як артилеристи за допомогою "Градів" дають добрячого прочухана рашистським військам. 

Також у відомсті ділилися надзвичайно цінними та водночас історичними світлинами – українського снайпера за роботою, які тримають російських загарбників на прицілі 24/7.

Вас також можуть зацікавити новини: