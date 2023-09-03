Установку ліквідували за допомогою дрона.

Українські військові продовжують очищати нашу країну від техніки російських окупантів. Цього разу в купу металобрухту хвалену Москвою важку вогнеметну систему "Сонцепьок".

Відзначається, що влучністю відзначилися бійці 92-ї механізованої бригади. Знищити ворожу техніку вдалося за допомогою FVP-дрона.

Український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко оприлюднити барвисті кадри знищення російської ТОС. Камера зафіксувала, як після попадання дрона розлітається боєкомплект, а стовп диму видно за кілометри.

Війна в Україні - ситуація на фронті станом на 3 вересня

За минулу добу, 2 вересня, сталося 30 бойових зіткнень. У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що росіяни безуспішно намагалися наступати на Мар'їнському, Авдіївському та Лиманському напрямках.

Загальні бойові втрати армії Російської Федерації в Україні з 24 лютого 2022 року склали близько 264 660 осіб, а також тисячі одиниць різної техніки російських окупантів. Лише за минулу добу бійці ЗСУ ліквідували близько 600 загарбників.

Крім того, російські терористичні війська вночі атакували припортову інфраструктуру Одеської області "Шахедами". Сила протиповітряної оборони знищили 22 з 25 дронів Shahed-136/131, які ворог запустив з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.

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