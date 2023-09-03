Упродовж доби "гаряче" було на Авдіївському, Лиманському й Мар’їнському напрямках.

Повномасштабна війна в Україні триває - упродовж минулої доби між нашими воїнами та російськими загарбниками відбулося 30 бойових зіткнень.

Супротивники намагалися рухатися вперед на трьох напрямках, але не мали успіхів, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у неділю, 3 вересня, у своєму ранковому зведенні. За його даними, ворог даремно намагався наступати на Мар’їнському, Авдіївському та Лиманському напрямках.

"На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі східніше Сєверного Донецької області", - зазначається у повідомленні.

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У Генштабі додали, що на Мар’їнському напрямку ворог марно рухався вперед в районі південніше міста Красногорівка та села Новомихайлівка Донецької області.

Водночас контрнаступ ЗСУ 2023 триває на Мелітопольському напрямку. За даними Генштабу, захисники та захисниці української держави, зокрема, закріплюються на тих рубежах, яких змогли досягти.

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Вранці 2 вересня Генштаб ЗСУ повідомляв, що супротивник упродовж доби намагався рухатися вперед на Авдіївському, Лиманському й Мар’їнському напрямках, але зазнав провалів. За його даними, відбулося 30 боїв.

Варто зазначити, що Росія в Україні зазнає величезних втрат. Загальні втрати ворога на 3 вересня 2023 року становлять приблизно 264 тис. 660 супротивників.

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