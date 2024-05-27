На одному з напрямків ЗСУ контрнаступали.

Наразі українські військові ведуть інтенсивні бої з російськими окупантами на підступах до Часового Яру.

Як розповів LIGA.net речник Національної гвардії Руслан Музичук, армія РФ не полишає спроб захопити місто.

"Ворог здійснює вогневий вплив із застосуванням мінометів й артилерійських обстрілів. Для проведення штурмових дій у більшості використовує групи піхоти", – зазначив Музичук.

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За його словами, на Харківському напрямку підрозділи Збройних сил оборони відбили атаки окупаційної армії у районах сіл Липці та Тернова. Раніше джерело видання у ГУР розповідало, що в районі Липців інтервенти залучили для наступу "Африканський корпус" Міноборони РФ.

Водночас українські військові проводили контрнаступальні операції у районах Вовчанська та Стариці.

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Інститут вивчення війни встановив три локації в РФ, де концентруються окупаційні війська:

Грайворон-Борисівка-Пролетарський на заході Бєлгородської області;

Курська область;

Брянська область.

Аналітики вважають кількість наявного контингенту обмеженою, проте у разі наступальних операцій вони можуть змусити Україну перекинути і розтягнути війська вздовж кордону.

За останню добу на фронті відбулося 95 бойових зіткнень з російськими окупаційними військами. Найгарячіше на Куп’янському і Покровському напрямках, де сталося більше половини усіх боїв.

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