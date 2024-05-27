Наразі українські військові ведуть інтенсивні бої з російськими окупантами на підступах до Часового Яру.
Як розповів LIGA.net речник Національної гвардії Руслан Музичук, армія РФ не полишає спроб захопити місто.
"Ворог здійснює вогневий вплив із застосуванням мінометів й артилерійських обстрілів. Для проведення штурмових дій у більшості використовує групи піхоти", – зазначив Музичук.
За його словами, на Харківському напрямку підрозділи Збройних сил оборони відбили атаки окупаційної армії у районах сіл Липці та Тернова. Раніше джерело видання у ГУР розповідало, що в районі Липців інтервенти залучили для наступу "Африканський корпус" Міноборони РФ.
Водночас українські військові проводили контрнаступальні операції у районах Вовчанська та Стариці.
Війна в Україні - останні новини
Інститут вивчення війни встановив три локації в РФ, де концентруються окупаційні війська:
- Грайворон-Борисівка-Пролетарський на заході Бєлгородської області;
- Курська область;
- Брянська область.
Аналітики вважають кількість наявного контингенту обмеженою, проте у разі наступальних операцій вони можуть змусити Україну перекинути і розтягнути війська вздовж кордону.
За останню добу на фронті відбулося 95 бойових зіткнень з російськими окупаційними військами. Найгарячіше на Куп’янському і Покровському напрямках, де сталося більше половини усіх боїв.