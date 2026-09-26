Трамп заявив, що сподівається на укладення мирної угоди між Україною та Росією до зими

Президент США зазначив, що хоче, щоб Зеленський і Путін домовилися.

Президент США Дональд Трамп заявив, що він хоче, щоб президент України Володимир Зеленський і кремлівський диктатор Володимир Путін домовилися про припинення вогню. Його слова цитує Clash Report.

Репортерка запитала у Трампа, чи обговорював він із Зеленським питання про ракети для Patriot. Однак президент США ухилився від відповіді на це запитання.

Натомість Трамп заявив, що багато розмовляв із Зеленським. За його словами, президенти України та РФ хочуть припинити війну.

Відео дня

"Я хочу, щоб Зеленський домовився з Путіним, і хочу, щоб Путін домовився з ним", – наголосив президент США.

Трамп зазначив, що сподівається на те, що Україна та Росія укладуть угоду найближчим часом, можливо, ще до настання зими.

Трамп вирішив надати Україні дозвіл на виробництво ракет для Patriot

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна та США досягли конкретних домовленостей щодо можливості надання Україні ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів для зенітно-ракетних комплексів Patriot. За його словами, про остаточне рішення президент США Дональд Трамп особисто повідомив під час зустрічі в Нью-Йорку 22 вересня.

Крім того, раніше 22 вересня Зеленський говорив про те, що компанія Raytheon готова виробляти ракети-перехоплювачі для Patriot для України. Він уточнив, що власне виробництво таких ракет можливе через рік або півтора.

Вас також можуть зацікавити новини: