Збиття військового гелікоптера – втрата для противника, бо йдеться за підготовлений екіпаж.

Після ураження гелікоптера Мі-8 ракетою з морського дрона Magura V5 російським окупантам, ймовірно, доведеться міняти тактику. Водночас, за словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, наразі вони все ще домінують у відповідній частині повітряному просторі Чорноморсько-Азовського регіону.

Зокрема, він прокоментував інформацію про те, що росіяни писали про збиття двох вертольотів та нібито втрату 16 членів екіпажів, а цієї ночі нібито уражено ще один гелікоптер окупантів. Як зауважив Плетенчук, таку інформацію потрібно ретельно перевіряти.

"Згодом, звісно, з’явиться більше інформації, з’являться некрологи, як би росіяни їх не приховували. Тоді можна буде казати за якісь конкретні цифри. Але профільні майданчики, які не могли не хайпанути, вже пишуть за три збиті одиниці, з яких дві – безповоротні…", - сказав речник в етері телемарафону.

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Водночас він висловив подив кількості пілотів, які нібито загинули через збиття двох гелікоптерів.

"Мені цікаво, що робило по 8 членів екіпажу… Ну, два пілоти, борт інженер – це три. Ще стрілець – зазвичай, більше одного не посадиш… Вісім – це занадто багато. Взагалі, Мі-8 може підняти й більше, але без спорядження. Однак чому вони тоді таким складом вийшли на полювання? Що стосується застосування (авіації – УНІАН), то воно відбувається постійно, на жаль. Треба констатувати, що досі в східній частині, навколо Криму в Чорному морі російська авіація домінує. І вони використовують фактично всі види авіаційної техніки – починаючи з гелікоптерів, та закінчуючи тактичною, стратегічною авіацією", - наголосив військовий.

За його словами, таких одиниць, як Мі-8, у росіян вистачає, бо це – їхнє власне виробництво, хоча раніше РФ залежала від України в сенсі виготовлення двигунів для таких гелікоптерів. Водночас збиття військового гелікоптера – втрата для противника, бо йдеться за підготовлений екіпаж, на навчання якого потрібні роки.

Речник додав, що довго не було у публічному просторі інформації щодо вдалого застосування дронів й це, в тому числі наслідок роботи саме гелікоптерів, які полюють на українські БПЛА. Однак наразі, після влучання з дрона Magura, в окупантів постає питання, як бути далі - яку тактику потрібно використовувати. Як пояснив Плетенчук, для відпрацювання нової тактики потрібен певний час та він не впевнений, що росіяни відразу зрозуміють, що повітря над Чорним морем стало для них небезпечним.

"Традиції кажуть про те, що з першого разу вони не зрозуміють… Коли зрозуміють, потрібен деякий час, щоб відпрацювати іншу тактику. Іноді це місяці", - каже військовий.

За його словами, авіація росіян, в тому числі в Криму, відчувають поки почувається доволі безпечно. Попри те, що раніше по кримських аеродромах були влучання та два з п’яти торік були майже порожніми, росіяни вимушені все одно там базуватися. Це - тактика російської авіації, яка пов’язана з часом перебування у повітрі та радіусом дії.

"Тому вони там сидітимуть до останнього", - наголосив Плетенчук.

Він додав, що ситуація в Чорному та Азовському морях залишається стабільною.

"Загалом, можна сказати, ситуація залишається незмінною. В Азові немає жодного корабля. Це стала тенденція, вона триває досі давно. Враховуючи те, що з моменту знищення останнього порому, бойові одиниці покинули акваторію", - розповів Плетенчук.

В Чорному морі перебуває один корабель – субмарина, яка охороняє пункт базування в Новоросійську. Наразі на її борту немає "Калібрів".

Використання Magura V5 проти росіян

Раніше у розвідці повідомили, що Росія намагається відтворити морські дрони Magura V5. Однак, ані промислове шпигунство, ані така діяльність не дозволила сьогодні агресору наблизитись до розвитку морських безпілотних систем.

Нагадаємо, 31 грудня 2024 року вперше у світі знищено повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням. Зокрема, під час бою у Чорному морі в районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму внаслідок застосування ракет Р-73 "SeeDragon" знищено російський гелікоптер Мі-8. Аналогічний ворожий вертоліт зазнав вогневого ураження та зміг дістатись аеродрому базування.

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