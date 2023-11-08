Деякі партнери мають припинити боятися роздратувати Путіна, вважає Данілов.

Дуже хотілося б, щоб війна з Росією закінчилась в 2024 році. Про це сказав секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

"Я дуже б хотів, щоб вона закінчилась в 2024 році. Ми для цього будемо робити все необхідне. Але треба бути щирими і сказати, що не все від нас залежить. Дуже багато залежить від партнерів", - наголосив він.

За його словами, є ще партнери, які сумніваються чи треба Україні давати зброю для ураження, щоб "не роздратувати Путіна". При цьому він зазначив, що їх прізвища відомі, бо вони самі вже визнають, що не надавали необхідну зброю для ураження, бо "хвилювалися, що можна роздратувати Путіна".

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"Цю мерзоту нічим вже роздратувати не можете, вона хвора на голову. Майте це на увазі", - сказав Данілов.

Данілов нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення українці згуртувалися, але мали озброєння пострадянського періоду і лише чотири засоби ураження імпортного виробництва. "Сьогодні це зовсім інша війна, це вже війна технологій, дронів. Хто буде більш спритним, більш розумним, в кого більше волі, той переможе в цій війні. Те, що стосується волі, спритності, нашого розуму, то тут росіянам нема що робити і вони обов’язково програють. Нам треба набратися терпіння", - зазначив секретар РНБО.

Данілов наголосив, що сьогодні Україна має "шалені успіхи на Кримському напрямку". За його словами, відбувається знищення в Криму Чорноморського флоту РФ, зокрема, підводного човна. "Це вперше в історії такий випадок. Знищений носій ракет "Калібр" - це велична звитяга наших Збройних сил. Це не останні приємні новини", - зазначив він.

Ситуація в окупованому Криму

У вересні було пошкоджено великий російський десантний корабель "Мінськ" та підводний човен. У нього на носовій частині була система залпового вогню "Град".

У ВМС ЗСУ розповіли, що наразі відомо про долю двох російських кораблів, які були уражені під час атаки ЗСУ. Речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що великий десантний корабель "Мінськ", який було уражено у вересні у тимчасово окупованому Севастополі, не підлягає відновленню. Він додав, що всі заяви про нібито відновлення цього корабля можуть мати лише одну мету – пропаганда, бо відновлювати такий старий корабель немає сенсу.

Також він сказав, що, скоріш за все, "Мінськ" мають розібрати на запчастини, тому що РФ має інші кораблі цієї серії, які так само старі. Водночас пошкоджений "Мінськ" може стати для них донором, що, на думку Плетенчука, в умовах санкційного тиску на РФ, цілком логічно.

Також Плетенчук прокоментував інформацію щодо малого ракетного корабля "Аскольд", який, за попередніми даними, 4 листопада був пошкоджений у Керчі внаслідок атаки ЗСУ. Плетенчук зазначив, що наразі даних про наслідки влучання мало.

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