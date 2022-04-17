Екс-міністр оборони Андрій Загороднюк вважає, що армія РФ піде в наступ тим складом, який зараз є на території України.

Екс-міністр оборони Андрій Загороднюк розповів про перспективи окупантів на Донбасі.

Він заявив, що армія РФ піде в наступ тим складом, який зараз є на території України.

"Наступ, який планує РФ, вони зобов'язані почати", - сказав він

За його словами, на даний момент почати наступ їм заважають ЗСУ, які не залишають їх у спокої і методично обстрілюють.

Також Загороднюк заявив, різні джерела підтверджують інформацію, що у Росії не вистачає людей, оскільки багато хто відмовляється їхати в Україну, тому що розуміють, їх шанс вижити - менше ніж 50%. Але при цьому техніка продовжує з'їжджатися до кордону з Україною.

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники дуже близько підійшли до Сєвєродонецька Луганської області, обстріли посилюються, шансів на евакуацію його жителів все менше.

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