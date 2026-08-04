'Нова пошта' втратила посилку за 40 тисяч: чому компенсували лише 500 гривень

Жінка також отримала компенсацію моральної шкоди у розмірі 5 тис. грн.

Компанія "Нова пошта" компенсує клієнтам втрату посилки лише в межах оголошеної вартості, навіть якщо реальна ціна відправлення виявиться у десятки разів більшою. Саме з такою ситуацією зіткнулася лікарка з Хмельницької області, яка втратила під час пересилання дерматоскоп вартістю майже 40 тисяч гривень.

Відповідна інформація зазначена в матеріалах Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області. Згідно з даними справи, лікарка-дерматовенеролог із Шепетівки, яка втратила через "Нову пошту" дорогий дерматоскоп вартістю майже 40 тис. грн, через суд домоглася компенсації моральної шкоди. Водночас відшкодування за сам прилад вона отримала лише в межах оголошеної вартості відправлення – 500 грн.

Як встановив суд, у березні 2026 року жінка відправила дерматоскоп до Києва на планове сервісне обслуговування. Під час оформлення посилки вона вказала оголошену вартість 500 грн, хоча фактична ціна приладу становила 39 690 грн. Згодом "Нова пошта" визнала, що відправлення було втрачено, і запропонувала компенсацію лише в розмірі оголошеної вартості.

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Позивачка зазначала, що дерматоскоп був її основним робочим інструментом. Через його втрату вона не могла повноцінно працювати, а також зазнала тривалого стресу, тому просила стягнути 10 тис. грн моральної шкоди.

У "Новій пошті" заперечували проти більшої компенсації, наголошуючи, що саме клієнтка самостійно визначила оголошену цінність у 500 грн і описала вміст відправлення як "побутові речі", а не медичне обладнання. Тому, на думку компанії, її матеріальна відповідальність обмежується сумою, зазначеною в експрес-накладній.

У матеріалах вказано, що перевізник несе відповідальність за втрату вантажу, якщо не доведе, що це сталося не з його вини.

"У відповіді на її претензію, відповідачем визнано факт втрати відправлення по експрес-накладній та запропоновано відшкодування, що дорівнює оголошеній вартості відправлення, але не більше ніж фактична вартість вкладення та запропонована компенсація 500 грн", - ідеться у справі.

Суд погодився, що компанія має відшкодувати лише оголошену вартість відправлення та вартість доставки. Водночас він визнав, що через втрату майна жінка зазнала моральних страждань, і присудив їй 5 тис. грн моральної компенсації замість заявлених 10 тис. грн. Загалом із "Нової пошти" стягнули 5701,15 грн, а також понад 2,1 тис. грн витрат на юридичну допомогу.

За правилами "Нової пошти", при оформленні посилки відправник має вказати оголошену цінність відправлення. Вона слугує розміром компенсації, якщо посилку буде втрачено або пошкоджено.

Якщо оголошена вартість складає до 500 грн, додаткові комісії за страхування не стягуються. При перевищенні цієї суми клієнт має сплатити додаткову комісію у розмірі 0,5% від оголошеної вартості. З урахуванням того, що Росія регулярно знищує склади перевізника, клієнтам варто вказувати реальну вартість коштовних посилок для отримання справедливої компенсації.

"Нова пошта" - останні новини

У червні Російська Федерація вдарила по інноваційному терміналу "Нової пошти" в Києві, в результаті чого було пошкоджено тисячі посилок. Термінал мав ключове значення для логістичних процесів, оскільки забезпечував оперативне сортування та обробку значних обсягів відправлень.

30 липня російські окупанти атакували термінали "Нової пошти" на Полтавщині та у Дніпрі. Вже 31 липня ворог вдарив по відділенню "Нової пошти" на Вінниччині, в результаті атаки було поранено вісім осіб.

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