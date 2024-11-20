Коли почнуться відповідні операції із їхнім застосуванням, можна буде побачити, чого вони вартують.

Командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ, бригадний генерал Ігор Скибюк заявив, що боєздатність північнокорейських підрозділів у Курській області, враховуючи їхню специфікацію, досить сумнівна.

В ефірі телемарафону він зауважив, що зараз немає підстав вважати, що війська КНДР становлять небезпеку для українських захисників. За словами генерала, бійці Сил оборони почуваються на Курщині впевнено.

"ЗСУ щодня знищують понад тисячу (військових РФ — УНІАН), тобто це умовно на 10 днів ресурс. Ми досить впевнено почуваємося у Курській області. Коли почнуться відповідні операції із їхнім застосуванням і наша протидія, ми побачимо, чого вони вартують. Це просто ще плюс 10 тисяч солдатів, і нічого небезпечного я від них не очікую", - підсумував Скибюк.

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Війська КНДР у війні проти України

Раніше ЗМІ повідомляли, що Кім Чен Ин відправив до Росії трьох своїх генералів. Крім Кім Ен Бока, повідомляють про генерал-полковника Рі Чанг Хо, заступника начальника Генерального штабу, главу Головного розвідувального бюро, а також про генерал-майора Сін Кум Чхоль, начальника Головного оперативного управління.

WSJ зазначив, що генерал-полковник Кім, який формально є заступником начальника генерального штабу армії, відповідатиме за інтеграцію північнокорейських військ з росіянами, отримання досвіду ведення бойових дій і створення каналу для майбутнього розгортання.

Варто додати, що нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що загалом з Північної Кореї до Росії можуть прибути до 100 тисяч солдатів у межах угоди між країнами

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