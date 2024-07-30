'Накришили' немало окупантів і техніки: Генштаб розкрив нові втрати Росії

За минулу добу в окупантів понад 1000 бойових втрат і знищено майже 50 артсистем.

Минулої доби знищено 1060 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації українські військові "скосили" близько 577060 окупнтів.

За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, також знищено багато ворожої техніки, а саме:

танків ‒ 8381 (+25 за минулу добу);

бойових броньованих машин ‒ 16141 (+38);

артилерійських систем – 16056 (+46);

РСЗВ – 1130 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12832 (+27);

автомобільної техніки та автоцистерн – 21687 (+53);

спеціальна техніка ‒ 2696 (+6).

Крім того з початку повномасштабного вторгнення знищено 906 засобів ППО, 363 літаки, 326 гелікоптерів, 2406 крилатих ракет, 28 кораблі /катери, один підводний човен.

Відео дня

Війна в Україні - останні новини

Російські війська захопили два прифронтових села на сході Донецької області України – Вовче та Прогрес.

Видання Associated Press посилається на інформацію від старшого сержанта 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Олега Чауса. Це сталося після невпинних штурмів, які є частиною спро Кремля подолати українську оборону.

Чаус зазначив, що окупанти безупинно тиснули і направили велику кількість військ, які раніше не використовувалися.

Міністерство оборони Росії останніми днями заявило, що взяло під контроль села, але український Генштаб офіційно не прокоментував це. Ці села розташовані приблизно за 30 кілометрів на північний захід від Авдіївки.

Вас також можуть зацікавити новини: