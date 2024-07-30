Військові підтвержили, що Вовче і Прогрес перебувають під ворожою окупацією.

Російські війська захопили два прифронтових села на сході Донецької області України.

Як повідомляє Associated Press, про це заявив у понеділок сержант старший сержант 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Олег Чаус. Це сталося після невпинних штурмів, які є частиною спро Кремля подолати українську оборону.

"Вони безупинно тиснули, щоб захопити Вовче та Прогрес. Вони направили велику кількість військ, які раніше не використовувалися", - сказав Чаус. Відео дня

Міністерство оборони Росії останніми днями заявило, що взяло під контроль села, але український Генштаб офіційно не прокоментував це.Ці села розташовані приблизно за 30 кілометрів на північний захід від Авдіївки.

Натиск Росії, підживлюваний великою перевагою в солдатах і зброї, неодноразово змушував українців відступати з оборонних позицій, щоб уникнути оточення або вбивства.

Заступник командира батальйону 47-ї бригади Олександр Ширшин підтвердив факт захоплення сіл. Він звинуватив у невдачах погану підготовку військ, низькі здібності офіцерів, мотивацію та недостатнє озброєння.

Президент України Володимир Зеленський увечері в неділю назвав ситуацію в Донецькій області "надзвичайно складною".

Російська стратегія виснажливої ​​війни, коли потужні плануючі бомби руйнують українську оборону перед тим, як у бій йде піхота, принесла додаткові переваги для Кремля.

Україна значно поступається озброєнням армії Росії на лінії фронту протяжністю приблизно 1000 кілометрів. Російські війська також посилюють свою тижневу операцію, щоб прорвати українську оборону навколо Покровська. За добу Росія здійснила там 52 атаки, що майже вдвічі перевищує щоденну кількість за останні тижні.

Тим часом Україна заявила, що її війська завдали ударів по Курській області. Спрацювала протиповітряна оборона Росії, вибухи сталися щонайменше біля чотирьох підстанцій. Після нападу в Понировському, Солнцевському і Курському районах Курської області відбулися відключення електроенергії.

Напади здійснили Центр спеціальних операцій СБУ, а також інші підрозділи Сил оборони.

"Ці об’єкти, серед іншого, забезпечують функціонування російської залізниці, яка перевозить озброєння та військову техніку для підтримки своєї окупаційної армії", – йдеться у повідомленні Генштабу.

Міністерство оборони Росії заявило, що безпілотники були "перехоплені та знищені" в регіонах, що межують з Україною, а також у Ленінградській області приблизно за 700 кілометрів на північ від українського кордону. Зазначається, що нібито уламками дронів пошкоджено електростанцію, міст і лінію електропередач.

"Україна застосувала високі технології у своїй кампанії дедалі амбітніших ударів безпілотників глибоко в Росії, спрямованих на критичну інфраструктуру, намагаючись зробити війну дорожчою для Москви та перешкодити її військовій машині", - зазначає видання.

Війна в Україні: важливі новини

На Покровському напрямку зберігається дуже складна ситуація. Ворог постійно атакує позиції Сил оборони України. Противник переважає в живій силі у співвідношенні 10:1. Про це сказав старший офіцер реактивної артилерійської батареї 47 ОМБР Роман Бугаєв. За його словами, те, що відбувається на тій ділянці фронту, це "величезна навала".

Водночас в ОТУ "Харків" заявили, що росіяни на Харківському напрямку в районах Глибокого готують штурмові групи до наступу. Крім цього, в районі Сотницького Козачка окупанти посилюють пости бойової охорони на власній території.

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