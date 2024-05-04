Обидвоє не приховують, що загарбник пішов вбивати українців тільки заради грошей.

Російський окупант Олексій Воронін пішов вбивати українців через борги і кредити. Додому загарбник повернувся без кінцівки, але радіє, що отримав мільйони компенсації та купив квартиру.

Історію "трьохсотого" окупанта розповів російський проект "Важные истории". У розмові з журналістами Олексій розповів, що жив за межею бідності, поки не підписав контракт і не потрапив в Україну. Мати окупанта теж радіє, що він тепер без кінцівки, але з квартирою.

"Він відразу мені зателефонував і сказав: "Мамо, я йду на війну". Не відмовляла, просто ревіла. Говорив: "Мамо, все одно треба їхати, кредити ж платити треба", - поділилася росіянка.

Окупант заявив, що пішов на фронт з думкою "раптом пощастить", але зізнається, що не пішов би, якби мав право вибору.

"Може, й добре, що він став на міну. Залишився живий. Всі хлопці, які з ним були, всі загинули", - додала мати окупанта.

Сам Олексій радіє, що отримав 4 млн рублів, купив квартиру та зробив ремонт. Окупант каже: "Не жалію про те, що вже відбулося. Зато у мене тепер є все, про що я думав і мріяв".

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Як повідомляв УНІАН, у Росії окупантів офіцерського складу заочно поховали: їх родичам розсилають іменні урни для праху, хоча самі військові РФ ще живі.

Про це свідчить історія матері окупанта, який бере участь у війні проти України в якості "бойового медика". В одній з груп в соціальних мережах, присвячених темі "СВО", вона поскаржилася, що отримала додому похоронну урну.

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