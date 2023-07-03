Минулої доби окупанти били по об’єктах цивільної інфраструктури.

Сьогодні вночі, 3 липня, російські окупанти знову атакували українську землю ракетами та іранськими ударними дронами типу Shahed.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. При цьому зазначає, що інформація щодо наслідків цієї атаки наразі уточнюється. У Генштабі додали, що минулої доби російські окупанти завдали ракетного та авіаційного ударів, застосувавши 12 крилатих та зенітних керованих ракет та вісім ударних БПЛА типу Shahed по об’єктах цивільної інфраструктури.

"Силами та засобами протиповітряної оборони знищено три крилаті ракети та вісім ударних БПЛА", - йдеться у повідомленні.

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Також окупанти стріляли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах - постраждали мирні люди, є зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури. Ворог завдав 57 авіаційних ударів та здійснив близько 60 обстрілів.

Війна в Україні - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 липня, за даними Повітряних сил Збройних сил України, о 03:11 було зафіксовано пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря. Тривога лунала у низці областей України, зокрема, у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Запорізькій, Хмельницькій та Чернівецькій.

О 4:36 стало відомо, що у Хмельницькій області лунали вибухи, оскільки працювала протиповітряна оборона.

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